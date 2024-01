América de Cali vivió una montaña rusa de emociones en este inicio de año. El cuadro vallecaucano pasó tres momentos complejos. Uno, la salida del entrenador Lucas González, a quien terminaron despidiendo por decisión de la junta directiva.

Dos, el no fichaje de Arturo Vidal con el que hicieron un esfuerzo para cumplir con sus pretensiones, pero que al final no se dio. Por último, la contratación que al parecer no se dará con Ricardo Gareca, con quien buscaban reemplazar a Lucas.

Todos estos temas hicieron que en redes sociales propios y extraños se fueran en contra de Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali. Varios hinchas le recriminaron por la gestión, los aficionados de otros clubes se burlaron de él y de paso de los seguidores del club que estaban ilusionados con los fichajes.

Tulio Gómez salió a defenderse por no fichar a Vidal y a Gareca

El mismo Tulio Gómez salió en redes sociales y les dejó un mensaje a todos los que han hablado de él. “No juzgues mis acciones si no conoces mis razones. No envidies mis victorias sino conoces mis fracasos. No critiques mi progreso si no conoces mis esfuerzos”, escribió Tulio, en sus redes sociales.



Luego, agregó: “Porque los que hoy hacen leña del árbol que está caído, mañana lamerán tus botas”. Los comentarios no se hicieron esperar entre los que lo leyeron, algunos lo apoyaron, mientras que otros lo siguieron criticando.

Los convocados de América de Cali para su debut en la Liga

Los dirigidos hoy por el entrenador Alex Escobar van por su primer reto. Los convocados llaman la atención, pues aparecen jugadores como Joel Graterol, Daniel Bocanegra, Harold Rivera y los ya conocidos Edwin Cardona, Adrián Ramos, entre otros. Los que todavía no aparecen son Holgado, Zapata y Barrios, el hermano de Cristian.

Los refuerzos y los que ya estaban saben que este año están obligados a levantar títulos, la estrella 16 es de carácter urgente. La fase de grupos de la Copa Sudamericana también es un objetivo planteado para un equipo que aún no sabe con cuál entrenador terminarán para este año, pues aún no se define del todo.