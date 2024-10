Todo lo que necesita saber sobre cómo funcionan las apuestas deportivas en Colombia, con definiciones y ejemplos claros. Esta guía le ofrece los conceptos esenciales y los principales operadores en línea disponibles en el país. Si está interesado en los pronósticos, ha llegado al lugar indicado. Ya dio el primer paso, ahora conozca las definiciones claves para ampliar sus oportunidades de ganar.

¿Qué son y cómo funcionan las apuestas deportivas?

Una definición clásica para comenzar este recorrido especial: Las apuestas deportivas son un juego donde se predicen eventos deportivos para lograr un beneficio económico. Aquí hay dos actores claves. Uno es el apostador, que es quien hace las apuestas con la expectativa de ser rentable. El otro es la casa de apuestas, encargada de establecer los tipos de apuestas, cuotas, mercados y ofertas especiales, en las que el jugador se registra y deposita el dinero para participar en el juego.

Por lo tanto, antes de hacer una apuesta deportiva, independiente de la disciplina deportiva, el jugador debe tener conocimiento acerca del evento. Hay que familiarizarse también con los conceptos generales para avanzar en este proceso de entender cómo funcionan las apuestas deportivas.

Esta actividad plantea un desafío entre el jugador y el operador. Hay muchas formas de apostar, en función de los distintos mercados. Existen formas de apostar combinadas o sencillas. También aparecen las llamadas apuestas de sistema. Entre las mismas casas de apuestas existe una competencia a nivel de ofertas, pagos de las apuestas y acciones promocionales.

¿Qué son las cuotas en las apuestas deportivas?

IMAGO / ZUMA Press Wire

Para saber cuánto dinero se puede ganar en una apuesta, un concepto clave para entender mejor cómo funcionan las apuestas deportivas en Colombia es el de las cuotas. Son las que indican el potencial pago, pero además sus valores expresan la probabilidad de que ocurra ese evento deportivo, según los operadores. El cálculo de las odds, como se les conoce en inglés (en México les llaman momios) resulta de modelos probabilísticos que toman en cuenta tendencias, estadísticas y noticias. Hay corredores de apuestas pendientes de estos movimientos.

Para entender mejor el concepto, un ejemplo. Así son las cuotas para un mercado de apuestas por el resultado del partido, también conocido como 1X2. Tomamos un encuentro de la Premier League: Liverpool vs. AFC Bournemouth:

Gana local (1): 1,24

1,24 Empate (X): 6,10

6,10 Visitante (2): 9,00

Por las cuotas sabemos que el de menor valor es el favorito para ganar. Hay menos dinero si se apuesta por un triunfo del Liverpool, que por un empate o la victoria del equipo visitante. Si ingresa un monto de $50.000 por el empate y gana, obtendría un poco más de seis veces lo apostado. La ganancia potencial sería por $305.000. Recupera la inversión y obtiene beneficios increíbles.

Esta es una manera de entender las cuotas e ir asimilando mejor cómo funcionan las apuestas deportivas. La otra es cuando se consideran como una estimación (probabilidad) de que el evento deportivo ocurra.

No todas las casas de apuestas pagan los mismos valores. En el caso del partido tomado como ejemplo, Liverpool es amplio favorito. Hay un 80% de probabilidad implícita en ese 1,24. De esta manera, cuando quiera hacer una apuesta, las cuotas le señalan el camino de las probabilidades y eventuales ganancias.

¿Qué es hacer una apuesta?

Las apuestas deportivas se hacen mediante un proceso meticuloso, que arranca desde la elección de una casa de apuestas hasta la verificación de un pronóstico, si resultó exitoso o no y cómo se produjo esa situación adversa. Una apuesta se puede perder por pequeños detalles o rápidamente sus predicciones estuvieron desacertadas.

Guía paso a paso para hacer una apuesta

Las apuestas deportivas se hacen mediante un proceso meticuloso, que arranca desde la elección de una casa de apuestas hasta la verificación de un pronóstico, si resultó exitoso o no y cómo se produjo esa situación adversa.

Elegir una casa de apuestas Abrir cuenta Acceder a la plataforma y apostar Verifique su elección en el boleto de apuestas Si ya apostó, disfrute del evento deportivo En caso de ganar, calcule las ganancias que le quedan

Casas de apuestas en Colombia

En nuestro país operan casas de apuestas autorizadas por Coljuegos, la entidad que regula esta actividad. Estas plataformas, muchas con años de experiencia internacional, están especializadas en apuestas deportivas. Conocerlas es fundamental para entender cómo funcionan las apuestas deportivas. En este listado te dejamos las mejores casas de apuestas de Colombia y después las analizamos un poco más.

Apuestas Rushbet

A menudo publica cuotas mejoradas y su bono duplica el valor de la primera recarga hasta un máximo de $50.000, con un rollover de 5x y plazo de 30 días para convertir ese saldo en dinero real que se sume a su saldo de apuestas o puede retirar, siempre y cuando haga apuestas a cuota mínima de 2,00.

Apuestas Codere

Un operador de amplia experiencia. Llegó de España y con varios años en Colombia es una muy buena opción para apostar en fútbol o en deportes como el baloncesto. Ofrece un bono en forma de apuesta gratis, el cual duplica la primera apuesta hecha con saldo real hasta un máximo de $200.000.

Apuestas BetPlay

Operador de amplio reconocimiento, es el patrocinador oficial del fútbol profesional colombiano. Además de ofrecer cientos de apuestas en multitud de eventos deportivos, cuenta con cuotas mejoradas, creador de apuestas y selecciones especiales. Es una plataforma muy bien lograda, de fácil navegación a través de todo tipo de dispositivos.

Apuestas Bwin

Un operador que se destaca por la cantidad de herramientas disponibles para apostar. Tiene creador de apuestas, cuotas mejoradas, victoria anticipada y apuestas combinadas con la opción de generar un porcentaje adicional de ganancias.

Apuestas Stake

De los operadores más nuevos que llegaron al país, cuenta con una oferta destacada en eSports, entre otros deportes. Su servicio de streaming es muy completo y también impulsa mucho las apuestas hechas con el “betbuilder”, para combinar apuestas de un mismo evento deportivo. Entre un bono de bienvenida por $50.000 en apuestas gratis sin rollover. Un bono muy recomendado para todo aquel quiere aprender más sobre cómo funcionan las apuestas deportivas.

Apuestas Betsson

Se destaca en el país por ofrecer cuotas muy competitivas. Uno de los mercados donde marca una clara diferencia es en las apuestas anticipadas o futuras, que permiten predecir al campeón de un evento con mucha antelación al cierre del campeonato. Para entender más sobre cómo funcionan las apuestas deportivas de este tipo, están diseñadas para realizarse antes de grandes torneos, ya que en esos momentos las cuotas suelen ser más altas. Betsson ofrece esta y otras opciones, lo que la convierte en una alternativa única entre los principales operadores de apuestas del país.

Recomendaciones para apostar en Colombia

Ser autodidacta: Quiere aprender cómo funcionan las apuestas deportivas, pero espera a que alguien le ayude. Aunque sí hay personas dispuestas a asesorar, hoy en día las redes sociales son buen nicho para encontrar gente especializada en apuestas, que comparte sus conocimientos con la comunidad que les sigue. Aprende a su propio ritmo. Ponga en práctica cada vez que aprenda algo nuevo.

Investigar: Así conozca el deporte en el que desea hacer sus apuestas deportivas, siempre que haga un pronóstico documéntese sobre el nivel de los deportistas o el equipo, antecedentes, cómo llegan y más estadísticas que puede consultar como referencia al momento de colocar una apuesta.

Aprovecha las ofertas: Los bonos de bienvenida y otro tipo de promociones que a menudo publican los sitios de apuestas son una excelente oportunidad para apostar luego de haberse tomado en serio la misión de conocer más detalles sobre cómo funcionan las apuestas deportivas. Los bonos se hacen con saldo promocional. No se mezclan con el dinero que tenga el jugador en su cuenta, salvo que haya logrado liberar un bono.

Mercados populares para crear apuestas en fútbol

Aprender más acerca de cómo funcionan las apuestas deportivas es comprender que en un contexto como el colombiano, donde el fútbol es el deporte más popular en todos los niveles, hacer pronósticos y apostar a los mejores torneos es una de las experiencias más satisfactorias si son amantes del deporte.

Algunos de los mercados más populares para apostar en el deporte rey:

Hándicap

Hay dos modalidades. Una es el europeo y las otras son las famosas líneas asiáticas. El principio de una apuesta con hándicap es el de conceder una ventaja o desventaja ficticia para uno de los dos oponentes, con el fin de equilibrar las posibilidades.

Resultados

Un mercado de apuestas bastante popular, que se basa en pronosticar si habrá un ganador o terminan empatados, según el deporte. Se identifica también como “1X2”, que en otras palabras quiere decir: local, empate o visitante.

Marcadores

Aunque son muy difíciles de acertar, casi siempre aparecen destacados entre las apuestas más populares. Aquí debe indicar exactamente cuál será el marcador final de un partido.

Goles

De los mercados preferidos por parte de quienes apuestan al fútbol y de todo aquel que busca comprenden cómo funcionan las apuestas deportivas. Debe predecir si habrá una cantidad alta (over) o baja (under) de anotaciones durante un partido en su tiempo regular o por periodo. También puede apostarse por tiempos y como ha sido tan popular, el hándicap asiático ofrece líneas de anotaciones.

Tiros de esquina

Los lanzamientos desde la zona de córner son uno de los eventos que más atraen la atención de las apuestas deportivas, al lado de goles y resultados. Predecir la cantidad de superior o inferior de córneres requiere de investigación e interpretación sobre la forma en que juegan los equipos. También se pueden realizar en vivo, donde los hechos de los partidos permiten anticipar si habrá más o menos lanzamientos desde el banderín.

Ambos marcan

En inglés, a este tipo de apuestas lo identifican como BTTS (Both Teams To Score). Para acertar, tiene dos opciones. Marca “sí”, pronosticando goles de ambos equipos durante el partido o “no” si no se cumple la condición. Este mercado de apuestas es muy bien pagado y ofrece muchas oportunidades de entrar en combinaciones con otros eventos de otros encuentros o encajarlo directamente en una herramienta como el creador de apuestas.

Tarjetas

La disciplina, medida en el número de tarjetas amarillas (amonestaciones) o también predecir si habrá o no un expulsado. Este aspecto del juego entra en consideración para apostar. Es un buen mercado porque también implica un análisis interesante sobre el comportamiento disciplinario de los equipos, pero además del mismo arbitraje.

Conclusión

Entender cómo funcionan las apuestas deportivas es un ejercicio indispensable para todo aquel que quiera jugar, independiente de si su objetivo es ser rentable o sencillamente asumir las apuestas como un entretenimiento. En cualquier caso, se aconseja ser responsable e implica conocer las definiciones básicas sobre cómo apostar, qué son las cuotas y algunos de los mercados de apuestas más tradicionales.

Preguntas frecuentes sobre cómo funcionan las apuestas deportivas en Colombia