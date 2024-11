El mensaje de Marino Hinestroza a la Dimayor tras los insultos racistas en El Campín

Ante la polémica por su celebración, Marino Hinestroza habló en la zona mixta y de inmediato le mandó el mensaje a la Dimayor. Ante los medios, describió lo que pasó y dio la cara tras el gesto provocador con el banderín. Cabe recordar que el extremo no es la primera vez que celebra así y ya es habitual verlo en esa reacción. Esto causó algunos problemas en los camerinos y las cosas pudieron ser peores. Tras algunas amarillas, se bajó la tensión en la cancha.

Los ojos se colocan en la celebración de Marino Hinestroza, que tomó la bandera azul del córner como servilleta. Su compañero Sebastián Guzmán parecía calmarlo ante la euforia, pero el jugador no hizo caso, fue al banderín de la zona noroccidental de El Campín y se mandó el polémico gesto. Rabia en las gradas del estadio.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.