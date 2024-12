Luego de meses de rumores y especulaciones, se conocen los 20 pilotos que correrán la Fórmula 1 para la temporada 2025. Hay mucha expectativa sobre los novatos que llegan a la máxima categoría para esta nueva campaña, pero Juan Pablo Montoya ha lanzado una advertencia sobre uno de ellos.

A solo días de la definición de la temporada de la Fórmula 1, se ha confirmado la parrilla para la próxima temporada con los anuncios de Liam Lawson para Red Bull e Isack Hadjar para Racing Bulls. Son muchos los novatos que correrán en la máxima categoría el próximo año.

En su espacio en AS Colombia, el piloto Juan Pablo Montoya ha analizado la situación de los ‘rookies’ de cara a l próximo torneo. La leyenda del automovilismo colombiano ha hecho un interesante análisis sobre la situación de la joya de Mercedes, Kimi Antonelli.

Montoya advierte sobre Antonelli

“El que tiene la mejor oportunidad de lucirse es Antonelli. Pero para mí también está parado en un cuchillo. Está en la punta de la montaña con un filo muy angosto. Más angosto que el de Lawson” fueron las palabras de Montoya sobre el italiano que hará equipo con George Russell.

Si bien hay una gran confianza en el equipo de Mercedes con el nuevo talento, Juan Pablo Montoya resaltó el hecho del cambio de piloto de reserva en el equipo, quienes ahora cuentan con un experimentado como Valtteri Bottas. “A Lawson no le contrataron a Bottas de reserva. A Antonelli, quieran o no, le pusieron un piloto de Fórmula 1, que fue piloto Mercedes, de reserva en caso de…. ¿Por qué sacaron a Mick Schumacher y pusieron a Bottas? Siendo solo piloto de reserva no tendría que rendir tanto porque están los 2 pilotos de carreras“.

“Ya viene uno pensando en: ‘nos tenemos que cubrir’. Si estuviera Lewis (Hamilton) manejando y Russell, hubieran dejado a Schumacher, ¿o no?” concluyó Juan Pablo Montoya, dejando entrever que Mercedes estaría preparando el plan B por si no funciona la apuesta por Antonelli.

Todos los pilotos de la Fórmula 1 2025

Red Bull: Max Verstappen – Liam Lawson

Max Verstappen – Liam Lawson Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton

Charles Leclerc – Lewis Hamilton McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri

Lando Norris – Oscar Piastri Mercedes: George Russell – Kimi Antonelli

George Russell – Kimi Antonelli Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll

Fernando Alonso – Lance Stroll RB : Yuki Tsunoda – Isack Hadjar

: Yuki Tsunoda – Isack Hadjar Alpine: Pierre Gasly – Jack Doohan

Pierre Gasly – Jack Doohan Haas: Esteban Ocon – Ollie Bearman

Esteban Ocon – Ollie Bearman Williams: Alex Albon – Carlos Sainz

Alex Albon – Carlos Sainz Sauber: Nico Hulkenberg – Gabriel Bortoleto

¿Cuándo inicia la Fórmula 1 2025?

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 se realizarán entre el 26 al 28 de febrero de 2025 en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin. La temporada tendrá su arranque el fin de semana entre del 14 al 16 de marzo en el Gran Premio de Australia, que por motivos de organización pasa a ser el primer premio del año.