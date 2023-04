Nairo Quintana es uno de los mejores ciclistas que ha tenido Colombia en su historia. Si bien no la ha pasado bien en los últimos meses luego de que la UCI lo sancionara quitándole los puntos del Tour de Francia tras consumir una sustancia prohibida, pero no fue considerada dopante. El boyacense se quedó sin equipo y no pierde la esperanza de volver a competir en las grandes.

El equipo Arkéa Samsic terminó sacándolo e infortunadamente para él, varias escuadras le cerraron las puertas y le dijeron no. Algo que tiene sufriendo a Quintana, quien habló con ESPN y aseguró tener la cabeza en alto, pues sabe que no hizo trampa.

“Estoy verdaderamente tranquilo. No le he robado a nadie, no he matado a nadie, no hice trampa, tengo mi cabeza en alto. He tenido grandes actuaciones, como la de los Nacionales, me da tranquilidad. Sigo con la esperanza de tener un dorsal para hacer carreras importantes este año. El día que se logre será una gran noticia para Colombia y Latinoamérica”, indicó el colombiano.

Sobre su futuro fue sincero y dijo que cualquier equipo que lo quiera contratar lo puede hacer, pero que por ahora no podido encontrar uno pese a que ya habló con algunos: “ha habido equipos interesados, pero no se han dado las cosas. Seguimos en la lucha, con la convicción de que se puede. He estado en Europa hablando con diferentes personas, en este momento cualquier equipo puede contratarme sin ningún problema, tenemos que ver que algunos de los equipos están completos”.