Hasta el momento, Esteban Chaves no está confirmado para el Giro de Italia, pero este buen comienzo en el Tour de Los Alpes abre las posibilidades. El ciclista disfruta de un gran momento físico y cuenta con el respaldo del EF Education-EasyPost. Esta semana será decisiva para el ‘Chavito’, pues lo más probable es verlo de vuelta en la ronda italiana, donde ya fue segundo en el 2016.

Es la edición 47 del Tour de los Alpes. La primera etapa tuvo un recorrido de 133.3 kilómetros desde Egna hasta Cortina. Como es habitual, varios ciclistas trataron de tener protagonismo desde el comienzo, hubo algunas escaramuzas de pedalistas que querían sacar ventaja pensando en la clasificación general. Esteban Chaves, quien fue el mejor colombiano del día, tuvo el momento para mostrar agresividad y no lo desaprovechó. Fue tercero y se mantuvo en la lucha por la victoria.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.