Cabe recordar que Nairo Quintana no pudo terminar la más reciente edición de la Vuelta a Cataluña, competencia que hace parte de su palmarés tras ganarla en el 2016. En la última etapa tuvo una fuerte caída y se retiró de la competencia. La idea era que pudiera recuperarse para entrar en acción en la Vuelta al País Vasco, también en tierras españolas, pero los tiempos de recuperación no le dieron. Lo mismo pasó con el Tour de Los Alpes, tampoco alcanzó a estar listo.

