Si hubo un entrenador que dio de qué hablar con cada una de las palabras que dijo en la Copa América 2024 ese fue Marcelo Bielsa. ¡Y no es por exagerar! ‘El Loco’, como le dicen en el mundo del fútbol, no dudó y le envió un mensaje a la Selección Colombia luego del tercer puesto que ganó Uruguay.

De entrada, el director técnico de Uruguay puso sobre la mesa lo que pensaba de Colombia antes de enfrentarla en semifinal. “Es un equipo al que le sobran delanteros y eso en el mundo del fútbol no es común. Es un equipo que tiene más de una opción para cada puesto y no hay mucha diferencia entre el que inicia y respecto al que ingresa“, dijo Bielsa en conferencia de prensa y lo mejor estaba por venir.

Para Marcelo Bielsa el punto de inflexión en el partido contra la Selección Colombia fue la expulsión de Daniel Muñoz. Aunque jugaron con un jugador más todo el segundo tiempo, Uruguay no pudo atacar de la manera que lo venía haciendo y terminó perdiendo por un gol a cero.

“Le soy sincero, hubiera preferido que no se produjera la expulsión del jugador colombiano porque lo que sucedió en el segundo tiempo a partir de la forma en la que tuvo que jugar Colombia para sostener el hombre de menos, para nosotros fue una dificultad superior a la que tuvimos que enfrentar cuando eran once. Cuando eran once, Colombia era un equipo que juega a jugar, y nosotros también. Entonces, en ese contexto de partido nosotros creamos opciones de gol y las opciones que recibimos fueron opciones generadas puntualmente por alguna concesión nuestra“, sostuvo el técnico de Uruguay.

Marcelo Bielsa y James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

Uruguay tuvo que sufrir para llevar el partido por el tercer puesto a los penales. En el segundo minuto de adición, Luis Suárez marcó el empate a dos contra Canadá, y luego de un cuatro a tres en penaltis integraron el último lugar del pódium de la Copa América 2024. Llegó la hora de la conferencia de prensa y Marcelo Bielsa se acordó de la Selección Colombia.

El mensaje que el DT de Uruguay le envió a Colombia tras ganar el tercer puesto

“Creo que a nosotros no nos faltó suerte y que normalmente lo que conseguimos fue merecido. Este último partido con Colombia que hubiera habilitado jugar la final lo podríamos haber empatado y de haberlo conseguido se podría valorar como injusto el empate. Esa una lectura del momento más trascendente de la competencia para nosotros que fue el segundo tiempo contra Colombia. Fácilmente deberíamos haber convertido. No lo hicimos y eso nos dejó fuera de la final. No sé si es suerte o no es suerte, merecer o no merecer, justo o injusto. Es difícil definirlo”, afirmó el técnico de Uruguay tras ganar el tercer puesto en la Copa América 2024.

El dinero que ganó Uruguay por quedar en el tercer lugar de la Copa América 2024

Al vencer a Canadá el 13 de julio, la Selección de Uruguay no solo se quedó con el tercer puesto de la Copa América, también ganó un premio de $5 millones de dólares. Por parte del equipo canadiense, la gran sorpresa de la Copa América 2024, el premio por el cuarto lugar fue de $4 millones de dólares.