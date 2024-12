Registra más de 32 mil interacciones: Así reaccionó la figura de la Selección Colombia al gol de Muñoz

Tras el gol, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. En Instagram, Daniel Muñoz compartió algunas fotografías de su gol en un posteo que está al borde de las 33 mil interacciones. La figura de la Selección Colombia se reportó con su ‘like’ y respectivo comentario tras el cabezazo de la fiera colombiana.

Su función defensiva es clave en Crystal Palace, pero es que en la salida también se destaca con su lectura de juego y la forma en la que ataca el segundo palo del arco rival. Su velocidad facilita la sorpresa. Gana la espalda con facilidad cuando no tiene la referencia del lateral encargado.

