Los detalles de la final de la Copa América 2024 siguen saliendo a la luz y en esta ocasión fue un jugador titular de la Selección Colombia el encargado de revelar lo que hicieron Lionel Messi y los demás jugadores argentinos para que la Tricolor no jugara su mejor juego en el partido que definía al campeón.

Todo les salió muy bien… ¡A los hechos! Luego de la derrota de Colombia por uno a cero contra Argentina, Dávinson Sánchez estuvo en un evento con Nike Colombia y en diálogo con el canal DSports hizo un análisis de la final de la Copa América. El mensaje fue muy claro para Leo Messi y compañía.

“Recuerdo los primeros 15, 20 minutos donde tuvimos todo para seguir presionando y hacer gol, pero viene el momento de la lesión de Messi que nadie quiere. Baja el ritmo, después volvemos a la carga y ellos empiezan a: ‘No me duele acá, me duele aquí’. Bajar un poquito cómo se venía jugando”, afirmó Sánchez y lo más picante estaba por venir.

Argentina mejoró en los primeros minutos del segundo tiempo y logró dos tiros a puerta. La Selección Colombia volvió a intentar dominar el juego, tuvo una ocasión clara, pero la estrategia de los jugadores argentinos, ya sin Lionel Messi en la cancha desde el minuto 66, volvería a ser efectiva.

“En la segunda parte ellos empiezan un poco mejor que la primera, pero también con posibilidad de nosotros, y lo que hablamos todo el tiempo de no dejar caer el ímpetu, las ganas, el estar ahí con posibilidades o cerca del arco de ellos y pasó”, le dijo Dávinson Sánchez al canal DSports.

Salió a luz lo que hicieron los jugadores argentinos para no dejar jugar a Colombia

A la hora de hacer un balance general sobre la final de la Copa América 2024, Sánchez fue claro y sacó a la luz lo que hicieron Messi y compañía para no dejar jugar a Colombia: “Se preparo mucho el juego, no solamente en el campo, nos fuimos a estar conectados con nosotros mismos e intentar no perder las maneras de no irnos del partido. Ellos fueron especialistas en eso. En nuestros mejores momentos, ellos todo el tiempo enfriaron el partido, tardaron un tiempo más en sacar, pelearon con el árbitro. Bueno… A su manera, porque sabíamos que, si nosotros pudiéramos ser constantes en nuestro juego, en nuestra presión, en nuestra manera de someterles, sabíamos que íbamos a encontrar muchas más maneras de hacerles gol. Para mí, esa fue la clave”.

La salida de Messi ayudó a Argentina en la final, según Dávinson Sánchez

“Fue clave la salida de Messi por el hecho que no solamente ingresó alguien (Nicolás González) que tenía un poco más de recorrido físico. En ese momento, nos quitaron el ímpetu de nosotros porque estábamos jugando un muy buen partido por el lado derecho con Santiago Arias y Richard Ríos. Cambiaron a Di María para taponar a Santiago y por ahí el partido se igualó más. Tampoco nos sometieron, pero se igualó más, y lo que se intentó fue buscarle la vuelta al partido, pero tardó. Cuando encontramos la vuelta al partido, ellos también cambiaron, y tardó otra vez. Desafortunadamente, como lo dije, la vuelta la encontramos tarde y ellos se quedaron con el partido“, concluyó Dávinson Sánchez.