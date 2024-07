Lo ocurrido este miércoles 24 de julio en los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina y Marruecos ha generado un gran escándalo. El árbitro anuló el gol del empate de la Albiceleste casi 2 horas después del final del encuentro y reanudó el juego. Ahora, la FIFA ha tomado una decisión.

Lo ocurrido en el inicio del campeonato de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos fue insólito. Fue un partido sumamente polémico, en el que Argentina logró un empate luego de que el árbitro añadiera 15 minutos de descuento. Luego, se anuló el gol y se reanudó el partido casi 2 horas más tarde.

El partido había sido interrumpido luego del gol del empate por la invasión de los hinchas de Marruecos. Los futbolistas se marcharon a los vestuarios pensando que el partido había culminado, pero el encuentro se encontraba interrumpido según las plataformas oficiales de los Juegos Olímpicos.

Casi 2 horas después, los jugadores tuvieron que salir a calentar y los árbitros revisaron la jugada del gol argentino. El tanto fue anulado por fuera de juego y se jugaron 2 minutos de reposición. Marruecos se llevó la victoria 1-2 y las quejas de los argentinos no tardaron en llegar.

Fuertes quejas de Argentina

El DT de Argentina, Javier Mascherano mostró su indignación en la sala de prensa. “Comentarte qué pasó, no lo sé. Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. ‘Estamos viendo’, nos decía. De hecho los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando. La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces… No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!“.

“No tengo explicación para los jugadores de decirles que durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. No sé qué es lo que pasó. ¿Está en fuera de juego? Dejame seguir los cuatro minutos con el envión que traigo, no me parés el partido para jugar tres minutos después de una hora y media. Un papelón” añadió.

La decisión de la FIFA

Luego de las quejas, la FIFA tomó una decisión sobre lo ocurrido. “La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido, en virtud del artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA, nombrar a un experto en integridad para que preste su ayuda en investigaciones sobre posibles contravenciones de la reglamentación de la FIFA, tras los incidentes acaecidos durante el partido entre las selecciones de Argentina y Marruecos disputado el 24 de julio de 2024 en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne (Francia), correspondiente a la fase de grupos del Torneo Olímpico de Fútbol Masculino París 2024“.