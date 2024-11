El Real Madrid se interesa en dos figuras de la Selección Colombia que brillan en Europa

No cabe duda que el proceso de Néstor Lorenzo potenció a los jugadores colombianos y les dio algo más de ‘status’ en el mercado de Europa. Con un subtítulo de Copa América y una clasificación al Mundial 2026 muy cerca, los futbolistas en el ‘Viejo Continente’ comienzan a ser vistos con otros ojos y eso forzaría fichajes en las principales Ligas de Europa.

Y es que no son buenas las noticias para Real Madrid. Se confirmó la grave lesión del brasileño Eder Militao, un jugador clave en la zona defensiva del técnico Carlo Ancelotti. Los reportes oficiales indican que el zaguero tiene rotura completa del ligamento cruzado anterior, con afectación de ambos meniscos. Serán nueve meses de baja y rumbo al quirófano. Una total pesadilla para uno de los mejores centrales de Europa.

