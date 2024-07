Pasan los días y la Selección Colombia sigue sufriendo lo sucedido el pasado domingo en la final de la Copa América contra Argentina. El mensaje de Luis Díaz conmovió a todos los hinchas y ha aparecido el comentario de uno de los jugadores de la Albiceleste como consuelo.

Muchos jugadores de la Selección Colombia se han pronunciado por medio de sus redes oficiales tras la derrota en la final de la Copa América. Los mensajes de decepción y de disculpas con la fanaticada han estado apareciendo desde las horas posteriores al partido.

Uno de los mensajes que ha tenido mayor impacto es el de Luis Díaz. El futbolista de Liverpool fue uno de los últimos en pronunciarse tras la difícil derrota frente a Argentina y publicó un largo mensaje en su cuenta de Instagram este miércoles 17 de julio.

El mensaje de ‘Lucho’ generó muchas reacciones, principalmente de compañeros de la Selección Colombia. Sin embargo, ha aparecido un comentario que ha sorprendido a muchos, ya que se trata de uno de los futbolistas de Argentina que estuvo en la final. Se trata de su compañero de Liverpool, Alexis Mac Allister.

Alexis Mac Allister, Luis Díaz (Getty)

El mensaje de Luis Díaz

Luis Díaz se lamentó por la derrota, pero aseguró que seguirán trabajando para conseguir grandes cosas. “Queridos colombianos, me tomé unos días para procesar el dolor de perder esta final. Hoy (17 de julio) quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la Copa América desde cada rincón del país, los banderazos en nuestros hoteles, sus mensajes en redes, el llenar los estadios, todo fue increíble. Lastimosamente, no pudimos darnos la alegría de ser campeones, pero les aseguro que este grupo no se va a cansar de intentarlo y que volveremos a ilusionarnos”.

“Estoy orgulloso de todo nuestro equipo, somos una familia y hemos dejado todo en la cancha por nuestra bandera. Por último, quiero decirles que la vida me ha enseñado a caer y levantarme, el dolor es un maestro que va forjando el carácter y moldeándonos para un futuro mejor. ¡Viva Colombia! Volveremos” concluyó.

La respuesta de Mac Allister

Alexis Mac Allister, campeón de América con la Selección Argentina, fue uno de los que comentó el posteo de Luis Díaz en Instagram. Vale recordar que el argentino es compañero del extremo en las filas de Liverpool, por lo que mantienen una gran relación. “¡Cabeza arriba Luchito! Y felicitaciones por el torneo que hiciste e hicieron” dijo el volante.