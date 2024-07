Hablar con el periódico del lunes y desde la comodidad de estar fuera de la cancha siempre será más fácil que las cosas que hacen los futbolistas. Eso hay que dejarlo claro. La final de la Copa América 2024 entre la Selección Colombia y Argentina se definió en una jugada que tuvo virtud de los jugadores argentinos y varios errores de la Tricolor. Justamente, a uno de los involucrados se lo recordaron después de comentar el primer mensaje de Luis Díaz tras la dura derrota.

¡A los hechos! Después de un partido muy cerrado en el tiempo reglamentario, la final de la Copa América 2024 se fue al alargue. ‘Lucho’ Díaz no tuvo el mejor de los partidos y antes de iniciar el segundo tiempo suplementario pidió el cambio por cansancio como el mismo entrenador Néstor Lorenzo lo confesó.

Díaz jugó 105 minutos contra Argentina y tras registrar un tiro al arco, un regate completado en cinco intentos y uno de trece duelos ganados por el suelo, recibió 6.3 de calificación, según el portal SofaScore. Fue la puntuación más baja de los jugadores de la Selección Colombia que iniciaron como titulares en la final de la Copa América.

Con Luis Díaz fuera de la cancha llegó el gol de la Selección Argentina. Jorge Carrascal le dio un pase a Kevin Castaño y tras un control el balón se le fue un poco largo y Leandro Paredes lo recuperó. Lautaro Martínez recibió la pelota, se la devolvió a Paredes y luego le llegó a Giovani Lo Celso. El mediocampista filtró el balón entre líneas y Martínez se fue directo al arco para definir con un potente remate. Mucha virtud de los argentinos, pero la jugada también dejó en evidencia varios descuidos de Colombia.

El gol de Martínez en la final de la Copa América. (Foto: Getty Images)

Luego de la derrota en la final de la Copa América, ‘Lucho’ Díaz no se había pronunciado en redes sociales, pero llegó la hora de romper el silencio. “Queridos Colombianos, me tome unos días para procesar el dolor de perder esta final. Hoy (17 de julio) quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la Copa América desde cada rincón del país, los banderazos en nuestros hoteles, sus mensajes en redes, el llenar los estadios, todo fue increíble. Lastimosamente, no pudimos darnos la alegría de ser campeones, pero les aseguro que este grupo no se va a cansar de intentarlo y que volveremos a ilusionarnos. Estoy orgulloso de todo nuestro equipo, somos una familia y hemos dejado todo en la cancha por nuestra bandera. Por último, quiero decirles que la vida me ha enseñado a caer y levantarme, el dolor es un maestro que va forjando el carácter y moldeándonos para un futuro mejor. ¡Viva Colombia! Volveremos”, publicó el extremo del Liverpool en Instagram.

Comentó el primer mensaje de Díaz tras perder la final y le recordaron su error

Kevin Castaño comentó el primer mensaje de Luis Díaz tras perder la final de la Copa América diciéndole “animal” con un emoji de corazón y otro de un rayo. El elogio del volante colombiano fue el disparador para que los hinchas le recordaran su error en la derrota contra Argentina. “No debías perder ese balón y menos regresar caminando”, y “papá, gracias también a vos, pero cuando la vuelvas a perder levántate rápido y corre a recuperar como sea ese balón porque quedamos bien colgados. Es con todo el respeto, te lo dice alguien que si ha jugado fútbol y no, no fui profesional, pero esa camiseta era un sueño haberla podido sudar hasta la última gota”, fueron algunos de las reacciones de los aficionados al comentario de Castaño.

Comentario de Castaño al post de Díaz. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

La decisión de Liverpool con Luis Díaz tras la Copa América

A pesar de no tener un gran nivel con la Selección Colombia en la Copa América 2024, Luis Díaz volvió a recibir una certeza sobre su futuro. Según James Pearce, periodista del portal The Athletic, Liverpool no ve como opción vender al jugador colombiano, quien tiene contrato en el equipo inglés hasta el 30 de junio de 2027.