Junior de Barranquilla tiene todo listo para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el que enfrentará a Colo Colo en Chile. Uno de los protagonistas que habló antes del partido y dejó llamativas declaraciones, fue Arturo Vidal, el histórico jugador de la Selección de Chile.

El volante se quejó por los tiempos de descanso que tienen en la liga de Chile y aprovechó para mencionar a Junior que no jugó este fin de semana en la Liga Colombiana. Según el chileno, en Colombia sí tienen en cuenta los partidos internacionales para ser más condescendientes con los equipos.

La queja de Arturo Vidal en contra de Junior antes del partido de Copa Libertadores

Tras el partido de Colo Colo ante la U. de Chile en el que empató 0-0 el pasado sábado, Arturo Vidal se quejó por la cantidad de partidos que han tenido estos meses, algo con lo que han tenido que lidiar pensando en la Copa Libertadores.

“Nos tocan ocho partidos seguidos, ojalá acá nos dieran más facilidad para jugar estos partidos, a Junior les dieron el fin de semana en Colombia, nadie ha dicho nada, pero les dieron libre, van a llegar al 100%, nosotros lo tenemos en cuenta, pero de verdad que el profe tiene mucha experiencia y nos enseña muchas cosas. Tenemos que ser conscientes que tenemos muchos partidos seguidos y no podemos regalar nada”, dijo el jugador.

Por sus declaraciones, parece que Arturo Vidal no sabe que en Colombia no es que piensen en los equipos que están en torneos internacionales, sino que se han tenido que aplazar varios partidos de la Liga por el Mundial Femenino Sub-20 que se disputará en el país y que ha llevado a que los principales estadios de Colombia no estén disponibles.