Liverpool no pasó del empate en condición de local ante el Manchester United en lo que es considerado el clásico de la Premier League, compromiso que tuvo la presentación del futbolista colombiano, Luis Díaz, jugador que fue titular y no tuvo una de las mejores presentaciones, yendo de más a menos con el pasar de los minutos.

En general, no fue una buena presentación para los ‘reds’, ya que varios de sus futbolistas más importantes mostraron un rendimiento flojo, pero en el caso de ‘Lucho’, terminó saliendo sustituido en el primer cuarto del segundo tiempo, en cambio, otros futbolistas sí se mantuvieron en cancha, a pesar de que su rendimiento fue muy flojo.

Ese fue el caso del defensor Trent Alexander-Arnold, jugador que tuvo un mal desempeño en el terreno de juego, mostrándose muy débil en la fase defensiva y en su fuerte, que es el ataque, tampoco aportó, razón por la que los cuestionamientos le llovieron desde todas partes, especialmente desde las tribunas.

Ante la cantidad de imprecisiones del Trent y el presente contractual del jugador, los hinchas del Liverpool explotaron contra el lateral y le gritaron, “si no quieres estar aquí, entonces vete a la mier…”, en lo que fue un canto por parte de un sector de la fanaticada que no aguantó el pésimo rendimiento del defensor que no define su futuro.

Trent Alexander-Arnold con Liverpool. Foto: Jan Kruger/Getty Images.

¿Por qué hay malestar con Alexander-Arnold?

Cabe recordar que desde hace varias semanas, se viene rumorando que el Real Madrid estaría interesado en Alexander-Arnold, además, el futbolista no ha aceptado la oferta de renovación que le habría hecho el Liverpool, por lo que todo indica que su deseo es irse para el club español, situación que ha molestado a la hinchadacon el defensor.

