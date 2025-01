Liverpool empató en el estadio de Anfield en el clásico ante el Manchester United por la fecha 20 de la Premier League, en lo que una presentación que dejó muchas dudas a los hinchas, debido a que el equipo no pudo mostrar el mismo rendimiento que venía teniendo en pasados compromisos, quedando sin ideas y por momentos viéndose superados ante los contragolpes del rival.

Fueron varios los futbolistas que no se vieron bien en la cancha, especialmente en el frente de ataque, uno de ellos fue el colombiano, Luis Díaz, quien nuevamente jugó como un ‘falso 9’, pero en esta ocasión fue muy bien referenciado por la defensa del United, razón por la que el guajiro no pudo destacarse y por momentos se vio perdido.

Precisamente sobre los problemas que presentó el Liverpool para atacar, el entrenador Arne Slot habló en rueda de prensa posterior al juego, allí se refirió a las dificultades que tuvieron sus atacantes, incluido Luis Díaz, debido al gran trabajo defensivo del Manchester, el cual fue muy fuerte, razón por la que salió con molestia y aseguró que no fue un resultado positivo para su equipo.

“Por supuesto, para nosotros es como perder dos puntos. Creo que mucha gente lo que se queda en la cabeza durante mucho tiempo es lo que pasa al final y esa fue una gran oportunidad para [Harry] Maguire, por supuesto. Pero lo que solemos olvidar es que dos minutos antes, Virgil [van Dijk] tenía una oportunidad tan grande como la que tenía de poner el 3-2 para nosotros“, dijo inicialmente Arne.

Luis Diaz de Liverpool ante Manchester United. Foto: Carl Recine/Getty Images.

Quien después agregó: “Al final, fue un partido difícil. Un poco parecido al partido del Nottingham Forest, donde el estilo de juego de ambos equipos era bastante similar. Se defendían en un bloque bajo con muchos cuerpos y si tenían el balón, no corría el riesgo de acumular puntos, sino de jugar durante mucho tiempo. Cada tiro libre que lanzaban en algún punto y alrededor de su propia mitad o de la nuestra, lo metían, así que era un poco parecido a Forest. No siempre es fácil jugar contra ese estilo de fútbol, y eso es lo que demostró contra Forest y lo ha demostrado hoy. Especialmente si tienen jugadores tan buenos y de calidad que pueden defender tan bien, entonces no es tan fácil jugar con ese bloqueo bajo que tenían”, sentenció el DT.

