River Plate ha sufrido una dura eliminación en la Copa Libertadores. Luego de una aplastante derrota 3-0 en Brasil ante Atlético Mineiro, han empatado sin goles en Buenos Aires. Miguel Borja no pudo marcar en ninguno de los partidos de la serie y Marcelo Gallardo habló de la falta de anotaciones luego de la eliminación.

Publicidad

Publicidad

La Copa Libertadores definió este martes a su primer finalista. River Plate recibió en el Estadio Monumental a Atlético Mineiro, con una misión sumamente complicada para dar vuelta la goleada recibida en Belo Horizonte. El partido en la capital argentina acabó 0-0

River se despidió de la competición continental sin haber anotado un solo gol en la serie ante Atlético Mineiro. Miguel Borja, el referente en la delantera del equipo, atraviesa una dura sequía luego de haber sido imparable en el primer semestre del año.

¿Llamado de atención a Borja?

En la conferencia de prensa, Marcelo Gallardo fue claro con la falta de gol del equipo. “El gol no llegó. Cuando no llega el gol claramente se empieza a desinflar la ilusión y más allá que se nos empezó a hacer cuesta arriba, el equipo insistió hasta el final. Intentó generar por dentro, por fuera, dentro de las posibilidades que nos daba Mineiro. No tuvimos la conexión del gol. El esfuerzo lo hicimos“.

Publicidad

Publicidad

“En estas series de semifinal se juegan los detalles. Creo que el partido de visitante no fue el partido que propusimos jugar. En el desarrollo Mineiro no fue mucho más que nosotros. Sí pegó en los momentos justos con cierta justeza de que nos movilizaron. Fueron tres goles. Ahí estuvo la gran diferencia. Hoy claramente sí estuvimos por encima de Mineiro, pero ellos con la ventaja hicieron su partido” agregó.

Duro momento para River Plate

El ‘Muñeco’ no ocultó su tristeza por quedar a las puertas de una nueva final. “ Estamos golpeados, teníamos la posibilidad de que la final se jugara en nuestra casa y estábamos esperanzados con jugar la final. Claramente estamos ante una situación no agradable porque teníamos esa ilusión como todos los hinchas. No pasó. Hay que asimilarlo, dar la cara y la responsabilidad no me la saco para nada “.

Publicidad