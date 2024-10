River Plate ha sido eliminado de la Copa Libertadores, luego de caer por goleada en la serie de semifinales contra Atlético Mineiro. Son varios los jugadores del plantel los que están siendo apuntados por el momento del equipo. Uno de ellos es Miguel Borja.

La Copa Libertadores ya conoce a su primer finalista. Atlético Mineiro es el primer clasificado a la gran final del torneo luego de empatar 0-0 en el Estadio Monumental ante River Plate, habiendo goleado en la ida en Brasil 3-0. Sin duda, ha sido un duro golpe para el equipo argentino.

Lo ocurrido en esta Copa Libertadores, sumado a la situación del ‘Millonario’ en el fútbol local, ha puesto a varios jugadores bajo el foco de las críticas. Uno de los jugadores más cuestionados del momento es el atacante colombiano, Miguel Borja.

Bajón de rendimiento

Miguel Borja venía de un gran inicio de año bajo las órdenes de Martín Demichelis. El delantero fue la gran estrella del equipo, marcando 25 goles en 29 partidos durante este ciclo. Sin embargo, la situación cambió drásticamente con el cambio de entrenador.

El equipo argentino concretó a mitad de año el regreso de Marcelo Gallardo, el mejor entrenador de su historia. Sin embargo, al cafetero no parece haber sentado bien el cambio de ideas, ya que entró en una gran sequía, registrando solo 3 goles en 19 partidos disputados.

Los hinchas explotaron contra Miguel Borja

Luego de un nuevo partido errático en la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, los hinchas de River estallaron contra el delantero en las redes sociales. “Borja no ganó una. No presionó a nadie. Tenía paja de ir a buscar los centros al primer palo. No generó ninguna situación de gol y no pateó al arco. Y encima se peleó con los compañeros en el partido más importante del año. Mi conclusión: no puede jugar más en River“.

Otro fanático pidió la limpieza de varios jugadores, incluyendo por supuesto al ‘Colibrí’. “Paulo Díaz en diciembre no puede seguir en River, al igual que Borja. Ninguno entendió donde estaban parados y con la camiseta que jugaban. Fin de ciclo para ambos (y para varios más)“.

“La depuración de River debe comenzar en Borja. Pero hay varios jugadores que cumplieron un ciclo. Lo primero que debe solucionar es la falta de gol: un 9 y un delantero desequilibrante. La decepción de los hinchas es muy grande ” expresó otro fanático.

