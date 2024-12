Confirmado: El Mundial de Clubes 2025 podría tener 15 colombianos en competencia

El cupo de Botafogo era el último que faltaba por asegurar. Ya se conocen los 32 equipos clasificados al Mundial de Clubes, que tendrá el formato antiguo de la FIFA. Ocho grupos de cuatro equipos cada uno, con clasificaciones a octavos de final y desde ahí, se sigue a cuartos, semifinal y final, que se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.