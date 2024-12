Jugó con Teófilo Gutiérrez, fue recomendado en River y América está cerca de cerrar su fichaje

Según Julián Capera, en un clip de video en AS Colombia, las conversaciones por Mateo Castillo están muy adelantadas y el entorno del jugador prácticamente confirma que esta firma se dará en próximos días.

🗣️ "Mateo Castillo del Real Cartagena está cada vez más cerca de ser jugador de América de Cali" 💰⚽ #EsUnHecho de AS Colombia con @JulianCaperaB y @olsendeportes 📹 Capítulo completo: youtube.com/watch?v=xvuNxA…

Un informe de La Página Millonaria en abril pasado describe la petición de Teófilo Gutiérrez a River Plate y la recomendación de Mateo Castillo en Buenos Aires. Este joven talento pudo armar una gran dupla con el ídolo de Junior de Barranquilla en Cartagena y pelearon el ascenso, pero no les alcanzó para instalarse en la primera división. Incluso, muchos lo comparan con Luis Díaz.

América de Cali comienza a mirar alternativas en el mercado de pases y analiza algunas joyas del fútbol colombiano para inyectarle calidad a la nómina que tendrá el técnico Jorge Da Silva en 2025, donde el objetivo no es otro que ser campeón, luego del fracaso que fue la temporada 2024 en el equipo rojo.

