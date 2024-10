Los medios chilenos no ocultaron su decepción ante la goleada que les propinó la 'tricolor'.

La Selección Colombia goleó a Chile por 4-0 en la jornada 10 de la Eliminatoria, resultado que dejó muy molestos a los ‘australes’, debido a que quedaron muy cerca de la eliminación y no clasificar al Mundial por tercera vez consecutiva, situación que los tiene muy preocupados, teniendo en cuenta que las posibilidades se acortan.

Son muchos los cuestionados por el pobre presente de Chile, en donde los principales apuntados son los dirigentes, futbolistas, pero especialmente el entrenador Ricardo Gareca, el cual es criticado por sus decisiones a la hora de las convocatorias, sus planteamientos que no han sido eficaces y tienen a la ‘roja’ en un triste presente.

Chile fue completamente superada por Colombia, no solamente por el marcador, sino que porque en todas las líneas del campo de juego los futbolistas de la ‘tricolor’ estuvieron por encima de sus rivales, ganando los duelo individuales, mostrando mejor actitud y siendo contundente a la hora de ir al ataque.

La reacción de la prensa chilena

Después de la victoria de Colombia, la prensa de Chile no ocultó su tristeza por el presente de su país, es por esto que el medio ‘RedGol’, tituló “La pero roja de la historia”, también “Chile vive una tremenda pesadilla en el calor de Barranquilla”, después de salir goleados en el Metropolitano, postura que va por el mismo camino de los diferentes medios chilenos.

“Papelón histórico. No sólo por la derrota (incluye planteamiento, cambios, rendimientos individuales)… Lo peor es estar fuera de un mundial donde van 7 de 10 selecciones con 8 partidos por jugar. La experiencia de Gareca con Perú no sirvió de nada. No estuvo ni cerca de mostrar una versión competitiva por los puntos. Es un fracaso estrepitoso. Su valor era mejorar a jugadores “normales” y hacerlos más fuertes. Durante su gestión todo se ha desvalorizado”, dijo el periodista chileno Manoel de Tezanos por medio de su cuenta de X.

La tristeza chilena en plena transmisión

El narrador Marcelo “El Power Gol” González, de Radio Agricultura, también se desahogó en la transmisión del partido e indicó: “Vámonos muchachos, cerremos por fuera y tratemos de ver dónde están los problemas porque queda todavía medio camino de clasificatorias… Estamos en el sótano, estamos en el fondo. Ya no hay nada más que hacer y me parece que lo del Tigre es insostenible”.

Foto: X.