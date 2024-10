Arturo Vidal le dijo "delincuente" y Dávinson Sánchez le respondió con una definición perfecta

Vidal se pudo calmar y ya sin la pasión de por medio, pudo analizar mejor el gol que le marcaron a Chile : “Les dije que las pelotas paradas eran importantes. Lo dije, no hay que dejar de que se acerquen al área, un choque y chao”. Este fue el comienzo de un letal 4-0 que hunde a ‘La Roja’ en una de sus peores crisis de su historia.

Dávinson Sánchez celebra con Jhon Arias / Vizzor image/Photosport Colombia vs Chile, eliminatorias al mundial 2026

¿Según Arturo Vidal, no se puede celebrar? Más allá de que Dávinson Sánchez marcara el gol ‘sin querer queriendo’, siempre es válido el festejo, y más ante su público y demás compañeros. La sorpresa para el ídolo chileno llegó desde las redes sociales del central caucano, que no tuvo impedimento alguno y pidió un acto de silencio ante su gol y la aplanadora que fue ante la Selección Chile.

Arturo Vidal no pudo soportar la crisis de la Selección Chile y fue viral por un montón de reacciones que tuvo en una transmisión en vivo mientras se jugaba el partido contra la Selección Colombia, por la décima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Comentarios contra ambos equipos. A uno le lanzó por la superioridad en Barranquilla, al otro fue un recital de críticas, principalmente contra el técnico Ricardo Gareca. Dávinson Sánchez, autor del primer gol, fue uno de sus señalados.

