La prueba que condena a la Selección Colombia y forzaría otra sanción de la FIFA

En el mismo comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol afirmó que se acogió a la alternativa que presenta la FIFA para estos casos y adelantará la campaña ‘Tolerancia’ en las tribunas indicadas y previamente sancionadas. Ante Ecuador, la FCF divulgará un ambiente de respeto y apoyo para “erradicar cualquier forma de discriminación”. ¿Qué pasará con los actos discriminatorios vs. Chile?

En este partido, se presentó un suceso que fácilmente puede ir a la Comisión Disciplinaria de la FIFA y para muchos podría tener la etiqueta de “actos discriminatorios”. Varios hinchas serían los responsables, pues en el clip multimedia se escucha a varios fanáticos entonando las mismas frases usadas contra Argentina, que ya forzó una sanción del ente rector. “El que no salte es un chileno mari…”

Los ojos se colocan en el partido contra la Selección Chile, que se jugó en el Metropolitano de Barranquilla. Colombia no tuvo problema y goleó 4-0. El rival no pudo colocarle freno a la máquina de Lorenzo y más bien apretó la crisis deportiva y se sigue alejando del Mundial 2026.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.