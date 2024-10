Mensaje para Arturo Vidal: Conmebol definió perfectamente la goleada de Colombia a Chile

La Selección Colombia goleó a Chile y la Conmebol encontró la definición perfecta. Particular mensaje para Arturo Vidal.

De esta manera, Conmebol demuestra la calidad de la Selección Colombia en estas Eliminatorias y será cuestión de tiempo para que clasifique al Mundial. En el mes de noviembre podría asegurar el cupo si no pierde ante Uruguay y Ecuador y al menos suma cuatro puntos más.

Para aumentar el malestar de Vidal, los jugadores colombianos no tuvieron compasión y fueron hacia adelante para liquidar al rival y mostrar mucho más sus falencias en la cancha. Luis Díaz siguió con el baile y continuaron Jhon Durán y Luis Sinisterra. Alegría, goles y máximo nivel para quedar muy cerca del sueño mundialista. La Conmebol, entidad que regula el fútbol sudamericano, celebró con tres contundentes palabras.

Las palabras de Conmebol en redes sociales tras la victoria de Colombia, también caen como particular mensaje a Arturo Vidal, el ídolo de la Selección Chile, que criticó al equipo colombiano y dejó ver su malestar ante cada gol que le marcaban a ‘La Roja’. Por ejemplo, a Dávinson Sánchez lo llamó “delincuente” por la celebración que abrió el marcador. ‘King’ alejó la razón y permitió que la pasión invadiera sus palabras.

La Selección Colombia goleó a Chile, demostró nuevamente su superioridad en el continente y quedó muy cerca de la clasificación al Mundial 2026. Las reacciones no paran tras el definitivo 4-0. Conmebol fue una de las entidades que encontró la definición perfecta para describir el show en el Metropolitano de Barranquilla y los goles de Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra.

