Este martes se jugará una nueva fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. La octava jornada tendrá llamativos partidos para los aficionados del fútbol. En Colombia se podrán ver tres de los cinco compromisos que se llevarán a cabo en el día.

Publicidad

Publicidad

Colombia vs. Argentina es sin duda el partido de la fecha, pues se repite el compromiso de la final de la Copa América 2024. Así mismo, se jugará Paraguay vs. Brasil, el cual llama la atención por el momento que vive la ‘canarinha’.

ver también Lorenzo dijo los dos beneficios que recibió Argentina en la Copa América y respondió a Scaloni

Los partidos de la octava fecha de la Eliminatoria al Mundial de 2026

La jornada de este miércoles se disputará desde las 3:30 p.m. con el juego de la ‘tricolor’ y finalizará sobre las 7:30 p.m. con el duelo entre Paraguay y Brasil. Dos juegos se disputarán a las 4:00 p.m. y uno a las 5:00 p.m. todos con hora de Colombia.

Colombia vs. Argentina / Metropolitano

Hora: 3:30 p.m.

Transmisión: Gol Caracol / RCN



Ecuador vs. Perú / Rodrigo Paz Delgado

Hora: 4:00 p.m.



Chile vs. Bolivia / Nacional de Santiago

Hora: 4:00 p.m.



Venezuela vs. Uruguay / Monumental de Maturín

Hora: 5:00 p.m.

Transmisión: Gol Caracol / RCN



Paraguay vs. Brasil / Defensores del Chaco

Hora: 7:30 p.m.

Transmisión: Gol Caracol / RCN



Horarios de Colombia*

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Colombia se mantiene en el tercer lugar con 13 puntos y +3 en la diferencia de gol. Se mantiene como el único equipo de las Eliminatorias que no ha perdido, registra tres victorias y cuatro empates.

Por ahora, el primero en la tabla de posiciones es Argentina, que venció a Chile. El próximo rival de Colombia es líder con 18 unidades y +9 en la diferencia de gol. En el segundo lugar aparece Uruguay con 14 puntos y +8 en la diferencia de gol.

Publicidad

Publicidad

Brasil volvió a estar en el top 4 tras el triunfo sobre Ecuador por la mínima diferencia. La ‘Canarinha’ es cuarta con 10 puntos y +2 en la diferencia de gol. Venezuela, increíblemente, tras la derrota ante Bolivia, es quinta con 9 unidades y -1 en la diferencia.