Millonarios no la pasa bien en el Fútbol Colombiano, pues la ausencia de buenos resultados y el buen juego no los ha acompañado en lo que va del semestre, sin embargo, siguen trabajando para cumplir el primer objetivo de la temporada, clasificar a los ocho. Por otro lado, no dejan de pensar en el futuro del club.

Los directivos habrían tomado una decisión importante con Daniel Ruiz, un jugador que por estos días ha sido tendencia en redes sociales por parte de los hinchas, pues no ha sido tenido en cuenta por el entrenador Alberto Gamero, quien no lo convocó en los últimos partidos por decisión técnica.

Millonarios habría tomado importante decisión con Daniel Ruiz

Sin embargo, Millonarios habría llegado a un acuerdo para ampliar su contrato que vencía en diciembre de 2025 y lo habrían llevado hasta diciembre de 2026, por lo menos así lo afirma el periodista de Win Sports, Mariano Olsen en sus redes sociales.

“El club @MillosFCoficial llegó a un acuerdo para ampliar el contrato de DANIEL RUIZ (23) que vencía el 31 de diciembre de 2025. La negociación iniciada en febrero se concretó por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026”, escribió el comunicador.

Recordemos que Daniel Ruiz ha sido uno de los jugadores más importantes en el esquema de Alberto Gamero desde su llegada, pero por diferentes motivos ha venido bajando el nivel. Por ahora, el jugador sigue trabajando para regresar al nivel que se le conoce y volver a la titular, puesto al que está acostumbrado.

Llamativos mensajes de los jugadores que no han sido convocados en Millonarios

En los últimos partidos no ha convocado a varios jugadores importantes que se encuentran en bajo nivel, lo que llevó a la reacción de muchos en redes sociales dejando mensajes que llamaron la atención de los hinchas y que generaron todo tipo de comentarios.

Algunos jugadores que se han quedado por fuera por diferentes razones entre el partido ante Patriotas y Villavicencio y Once Caldas en Manizales han sido, Daniel Ruiz, Juan Carlos Pereira, Delvin Alfonzo, Daniel Giraldo, Juan Ramírez, entre otros. Algunos se pronunciaron en sus diferentes cuentas.

Daniel Ruiz fue uno de los que reaccionó: “el tiempo y Dios ponen todo en su lugar”. En la misma publicación, Juan Carlos Pereira le respondió, “así es mi Dani”, abajó en los comentarios, el creativo reaccionó con un “eso es todo”. Pereira, en su Instagram puso hace tres días: “no hay atajos, todo se reduce al trabajo duro y persistencia”.