James Rodríguez vive un gran presente en el Olympiacos de Grecia. Sus números son muy buenos y cada vez más viene recuperando el nivel que se le vio en la Selección Colombia o en los diferentes equipos europeos donde nos acostumbró a brillar.

Sin embargo, hay quienes le hacen varios pedidos al colombiano mientras esté en cancha. Ilias Savvidis, es uno de los ídolos del equipo griego y en entrevista con FOS, se refirió al colombiano, de quien habló muy bien de su juego y calidad, aunque le hizo un pedido de más cuando el equipo no tenga la pelota.

“Los ‘volantes 10′ ya no son lo viejo en el fútbol. En los viejos tiempos, los 10 tenían que hacer el juego y no tenían que correr. El diez actual debe 50% crear y amenazar y 50% debe ayudar al equipo defensivamente. Debe tener carreras y buen comportamiento defensivo. Con James Rodríguez puedes conformarte con un 30% de defensa debido a su calidad y su nombre, pero los otros deben correr y ayudar”, expresó el referente.

James, que tiene estadísticas interesantes en cuanto a lo defensivo, con cuatro entradas, 20 intercepciones, cinco despejes, 17 duelos defensivos ganados, 29 recuperaciones en campo rival y 52 recuperaciones y tres goles y cuatro asistencias, hace parte de los puntos a mejorar según Savvidis.

“Creo que James, Biel y Fortunis encajan, siempre que estén dispuestos a correr y ayudar defensivamente al equipo. Olympiacos tiene una gran calidad en el mediocampo. Donde necesita mejorar es en defensa y cuando digo defensa no me refiero solo a los cuatro de atrás y al centrocampista defensivo. Me refiero a todo el equipo”, finalizó.