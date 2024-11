Pasaron varios días de la difícil derrota que sufrió la Selección Colombia ante Ecuador por la jornada 12 de la Eliminatoria en condición de local en el estadio Metropolitano de Barranquilla, compromiso que dejó muy molestos a los hinchas de la ‘tricolor’, esto debido a la cantidad de oportunidades que fallaron los futbolistas.

Uno de los jugadores más cuestionados fue el delantero Jhon Córdoba, quien a pesar de haber tenido un buen partido y ser uno de los jugadores que más peligro generó con su movilidad a Ecuador, lastimosamente no tuvo eficacia a la hora de la definición, especialmente en la acción en la que quedó solo frente al arco, pero se enredó con la pelota y falló el gol.

Jhon Córdoba rompió el silencio

El delantero del Krasnodar habló en una entrevista para el ‘Gol Caracol’, allí hizo varias revelaciones de lo que han sido estos días después de la derrota y las fuertes críticas que ha recibido por parte de muchos hinchas por medio de las redes sociales, en donde confesó que después del partido ha vivido horas complicadas, no solamente él sino su familia.

“La verdad es que bastante bien, a pasar la página, no fueron días fáciles para mí y después de todo lo que se dijo, entiendo que el fallo que tuve no fue bueno y más jugando con la Selección Colombia. Aceptó las críticas, pero hay críticas de críticas, pero creo que ha habido críticas malintencionadas y las respeto, pero ya el tema familiar es más complejo”, dijo Córdoba, quien confesó que se le hace salido alguna que otra lágrima por las fuertes críticas.

Jhon Córdoba de Colombia. Foto: Gabriel Aponte/Getty Images.

¿Qué pasó con la jugada?

Sobre la acción que erró, Córdoba contó que fue un momento de confusión para él y en la que tomó una mala decisión por dudar, ya que no supo si pararla o darle de primera al balón, eso lo llevó a cometer el error y terminar fallando la opción clara que tuvo.

“Fue un momento de confusión porque pienso que el defensa de Ecuador la va a tocar y cuando no la toca, se me vienen dos cosas a la cabeza, pegarle de primera o pararla. Ahí es cuando cometo el error. Tenía que haber metido el balón de primera o pararla. Ese fue el fallo mío. No vengo a excusarme ni nada y acepto las críticas”, expresó el delantero que surgió de la cantera de Envigado.