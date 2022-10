No hay duda, Luis Díaz se ha convertido en la gran estrella de Colombia en el fútbol de Europa, su habilidad y talento con el Liverpool lo han hecho un hombre fundamental y reconocido por sus funciones en el ataque que le permiten codearse con los mejores del mundo.

Y es que el Balón de Oro fue muestra de ello, Luis Díaz terminó en la casilla 17, un Top 20 histórico por encima de Cristiano Ronaldo, que refleja lo que actualmente es Lucho. El colombiano, por estos días, se recupera de una lesión de rodilla y se espera que vuelva a las canchas en diciembre tras Qatar 2022.

Ahora, Luis Díaz recibe la nominación a mejor jugador del mundo en 2022 por los Globe Soccer Awards, Lucho aparece en la lista de 25 jugadores candidatos a ganar este galardón que es escogido por votación, así es que todo Colombia debe unirse para elegir a este crack por encima de varios otros.

Karim Benzema, Joao Cancelo, Thiabut Courtois, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Erling Haaland, Vinícius Junior, Harry Kane, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modrić, Neymar, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Heung Min Son, son los nombres más representativos en el listado.

Actualmente, el premio pertenece a Kylian Mbappé. En Bolavip Colombia le decimos cómo puede votar por Lucho, solo tiene que dar click aquí, buscar la pestaña 'Best Men's Player of the Year' y ahí aparecerá la lista de los 25, seleccionar a Luis Díaz y listo.