James Rodríguez sigue a la espera de lo que será su futuro. Tras la salida del Olympiacos, donde llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato, el colombiano quedó como agente libre ya la expectativa si continúa en Europa o cambia de continente para seguir su carrera como futbolista profesional.

Si bien, hay varios rumores de equipos que están interesados en el colombiano, existe uno que ya realizó una oferta formal por el '10' de la Selección Colombia. Se trata de Botagofo, que le llegará a James un salario fijo mensual, pero que se puede incrementar con bonos dependiendo del cumplimiento de objetivos y desempeño deportivo. Aún no hay respuesta por parte del volante y su agente.

John Textor, dueño del club brasileño, adelantó la propuesta con intermediarios de Jorge Mendes, representante de James. Se estima que en los próximos días habrá una reunión para ir definiendo el futuro del colombiano, quien se encuentra en Madrid entrenando y poniéndose a punto.

"Me gusta monitorear, es cierto que hablamos con el representante. Pero hasta que diga que quiere jugar aquí, ese es el momento clave para mí. Necesita levantar el teléfono y decir que quiere jugar en el Botafogo. Eso no ha sucedido todavía. Seguiremos buscando, pero hasta ahora no ha pasado nada", indica Textor en días anteriores.

James llegaría de anotar cinco goles en Olympiacos y de aportar seis asistencias en 23 partidos disputados. Sería su tercera experiencia en nuestro continente luego de su paso por Envigado y Banfield.