James Rodríguez tendrá una nueva oportunidad para relanzar su carrera futbolística en el Olympiacos de Grecia, es por esto que muchos desean que el volante pueda triunfar y volver a su buen nivel, pero también lo critican por lo que ha sido su carrera.

Uno de los que habló sobre el nuevo rumbo del '10', fue el periodista Carlos Antonio Vélez, el cual fue muy duro con Rodríguez, asegurando que el fútbol griego no es gran cosa.

"Lo salvó la campana, a 24 horas del cierre de pases del fútbol griego, que no es gran cosa, pero es Europa, James Rodríguez parece haber encontrado acomodo, según, muy temprano, lo anunció Fabrizio Romano", dijo Vélez.

Posteriormente, Carlos aseguró que el fútbol griego fue una puerta de emergencia, porque no tenía más a donde ir: "El jugar en Grecia, esta es una puerta de emergencia, una salida apurada frente a una realidad y es que en las ligas top no tiene mercado. Incluso, en algunas, advenedizas, como es la turca, tampoco".

Finalmente, el periodista indicó que esta será la última oportunidad para que James pueda volver a brillar, porque en Qatar no pudo hacer nada.

"Es la oportunidad para la refundación, refundación de la marca James Rodríguez, es una oportunidad. Yo creo que no haya muchas, esta es, ahora o nunca, es la oportunidad de blanquear una situación desde el punto de vista deportiva, tristemente frustrada porque desde hace mucho rato no es competitivo, desde hace mucho rato no juega, desde hace rato no hace nada importante, salvo de pronto un golcito".