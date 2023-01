Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la época, incluso hay quienes aseguran que es el mejor de la historia. El último periodo de su carrera no ha sido el mejor, pues salió por la puerta de atrás del Manchester United, estuvo en la banca en gran parte del Mundial de Qatar 2022 con su Selección de Portugal y terminó jugando en una liga de poco nombre como la de Arabia Saudita.

Su 2023 no arrancó de la mejor manera pese a ser la gran figura de un partido amistoso contra el PSG donde anotó doblete. En las competencias oficiales no ha podido brillar como es costumbre, pues no ha podido acomodarse del todo a sus compañeros.

A pesar de esto, su entrenador Rudi García tiene claro quién es él, lo que ha conseguido en su carrera y lo que viene para su futuro: “Cristiano Ronaldo es una adición positiva, ya que ayuda a dispersar a los defensores” además, agregó sobre lo que viene para el portugués “es uno de los mejores jugadores del mundo. No terminará su carrera en Al Nassr, volverá a Europa”.

Por ahora, el Nassr seguirá disfrutando del jugador que ha marcado la historia de muchos clubes importantes a nivel mundial, siendo este el mejor fichaje de toda la existencia del club, el cual espera recibir muchas alegrías gracias al talento de ‘CR7’.