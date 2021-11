Con motivo del documental "Juventus: All or Nothing", se revelaron imágenes inéditas de algunos momentos que se viven en el vestuario del equipo de Turín. En los últimos años, la actualidad de la 'Vecchia Signora' estuvo bastante convulsionada por la presencia de Cristiano Ronaldo y las altas expectativas que habían de que el equipo italiano pudiera levantar una nueva Champions League.

Al final, el futbolista luso se fue del equipo sin poder cumplir el mayor objetivo de coronar una nueva 'Orejona'. El fracaso mayor se firmó en la Champions 20/21, donde la Juventus cayó eliminada en octavos de final ante el FC Porto. Esa eliminación, probablemente, provocó que CR7 reconsiderar su futuro en Turín. A mitad de 2021, decidió irse para regresar a jugar con el Manchester United.

Luego de ese partido, se produjo un encontronazo entre Cristiano y Juan Cuadrado. El colombiano fue el único que le recriminó por sus fuertes palabras asegurando que "no jugaban a nada". Esas imágenes, que se publicaron en el documental, calaron fuerte en los seguidores del jugador cafetero.

La cosa es que esa discusión entre ambos no mermó la relación amistosa que sostuvieron en Italia. De hecho, el colombiano era uno de los jugadores más cercanos a CR7. Una confianza reflejada en ese encontronazo donde ningún otro jugador de la plantilla pudo intervenir. Al final, Juan Guillermo fue uno de los pocos jugadores que se despidió en público del portugués y le deseó suerte en su nueva aventura con el Manchester United.

Ha esto hay que añadirle muchos otros gestos entre ambos que los hicieron muy cercanos. Apenas llegó a Turín, Juan Guillermo Cuadrado renunció al dorsal '7' para que el luso siguiera usando su mítica numeración. En entrevistas, se lanzaban elogios y luego en el campo celebran juntos bailando. Aquella "bronca" en Champions solo fortaleció los lazos entre ambos.