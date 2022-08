Todo parece indicar que Wilmar Barrios tiene una posibilidad para continuar su carrera en una de las ligas más grandes de Europa. Con la difícil situación que está viviendo el fútbol ruso, debido a la invasión de ese país y la guerra en Ucrania, el colombiano podría considerar un cambio de aires y así irse de San Petersburgo rumbo a la exótica ciudad de Niza, en Francia.

El OGC Nice de la Ligue 1 está muy interesado en reforzar su plantilla con los servicios de Wilmar Barrios. Según el periodista de Foot Mercato, Santi Aouna, el equipo francés ya contactó con el Zenit para negociar la salida del futbolista colombiano. De entrada, no parece ser una operación sencilla para el club galo, ya que el sudamericano es considerado uno de los mayores baluartes que tiene el conjunto de San Petersburgo.

En primer lugar, Barrios tiene contrato vigente hasta 2026. Por otra parte, el Niza no está obligado a negociar con el Zenit por el jugador. Por las sanciones de FIFA y UEFA la liga rusa, los jugadores pueden rescindir sus contratos si represalias. Así, los franceses solo tendrían que convencer al colombiano de irse y firmar un nuevo contrato. Sin embargo, el propio Wilmar ya había dejado claro que no tiene afán de irse: "Que me quede es un reconocimiento mutuo y una muestra de respeto por el club, me siento responsable de seguir vistiendo la equipación del Zenit".

OGC Nice contactó al Zenit para negociar la ficha de Wilmar Barrios