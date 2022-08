El uruguayo Darwin Nuñez, compañero de Luis Díaz en Liverpool, le da un lindo ejemplo al mundo luego del partido contra Crystal Palace, por la segunda fecha de la Premier League 2022/2023, que finalizó empatado 1-1. Un gol de Lucho fue el salvador para los 'Reds' en Anfield.

Mientras Luis Díaz se robaba el show y era el héroe de Liverpool, para Darwin Nuñez fue una jornada para el olvido. El uruguayo falló varias claras de gol y además se fue expulsado por un cabezazo a un defensa rival. No fue el partido esperado para este uruguayo, que se convirtió en el fichaje de lujo para esta temporada.

Tras el partido ante Crystal Palace, la polémica no faltó y las críticas le cayeron al delantero uruguayo, quien seguramente irá a Qatar 2022 con la Selección. Ante esto, Darwin Nuñez no se quedó callado y reaccionó con unas sentidas palabras que dan muestra la calidad de persona. Reconoce su error y espera no volver a fallar.