“Estamos en Estados Unidos, el país, entre comillas, de la seguridad. ¿Cómo no vas a defender a tu madre, a tu hermana, a un bebé? Si no lo hacían, hubieran sido condenados por todos nosotros”, dijo Marcelo Bielsa sobre la reacción de sus jugadores.

Luego de los altercados en las tribunas en los que Darwin fue protagonista, la cámara pudo captar un momento único que generó comentarios en redes sociales. El delantero uruguayo tenía alzado a su hijo, tal vez calmando un poco las cosas, aunque no pasó desapercibida su cara de frustración por todo lo que había sucedido. A su vez, se cree que su esposa le estaba reclamando por ir a pelear a la tribuna con los hinchas.

Finalizado el partido, Darwin Nuñez se subió a pelear a la tribuna con los hinchas rivales. Varios futbolistas de Uruguay salían hacia los camerinos y no aguantaron a los hinchas de Colombia, por lo que se metieron a las gradas y se fueron a los golpes con varios fanáticos de la ‘Tricolor’, suceso que no pasó desapercibido y es viral en las redes sociales.

La Selección Colombia derrotó a Uruguay en la semifinal de Copa América 2024 en un partido que tuvo felicidad y euforia por parte de los colombianos y mucha frustración por parte de los uruguayos. Uno de los más afectados por la eliminación fue el delantero del Liverpool, Darwin Núñez, bastante criticado por errar en la definición ante Camilo Vargas. El compañero de Luis Díaz en la Premier League no pudo anotar durante los 90’ minutos y eso facilitó la tarea colombiana, que tenía 10 jugadores en la cancha.

