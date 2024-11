La Asociación Uruguaya recuerda los errores de Darwin Núñez antes de enfrentar a Colombia

La Selección Colombia va a este partido con muchas opciones de victoria y este mismo noviembre podría quedar listo el cupo al Mundial 2026. Lo primero es que necesita el triunfo en Montevideo, ante un equipo que estaría envuelto en escándalos y conflictos internos. Los tres puntos no se ven tan descabellados en el grupo de Néstor Lorenzo. El equipo colombiano se ha convertido en uno de los mejores equipos de Sudamérica y habrá jerarquía en la capital uruguaya.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.