Rafael Santos Borré no tuvo uno de sus mejores semestres con el Eintracht Frankfurt en la segunda parte del año 2022, debido a que no pudo ganarse el puesto de titular y no logró ser influyente cuando ingresaba desde el banco.

En el programa 'El Vbar' de la emisora Caracol Radio, el periodista Diego Rueda afirmó que ningún colombiano está triunfando en el mundo, lo que generó una gran polémica entre la esposa y también periodista de Borré, Ana Caicedo, y el panelista Gabriel Meluk.

Gabriel corrigió a Rueda y aseguró que Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz, son los únicos que están en la actualidad en la élite, lo que de inmediato encendió a 'Anita', que salió en defensa de su esposo y afirmó que él fue el único que salió campeón de Europa, con la UEFA Europa League.

"(Díaz) Sí, triunfó, pero no fue el único. Rafael fue el único que ganó algo en Europa este año. En el segundo semestre, no jugó, pero en el primer semestre estuvo. Pero como los periodistas nos olvidamos de todo, tan rápido", dijo Caicedo.

De inmediato, Meluk le respondió: "Con todo respeto, pero no tiene, ni siquiera, cómo arrimársele a la campaña que tuvo, en el primer semestre, Luis Díaz. Lo de Luis Díaz es de otro nivel, no se puede mencionar, hoy, al lado de Rafael Santos Borré".

Y después Caicedo indicó: "Pero no ganó la Champions, llegó a la final. No es nada en contra de él. Lo que pasa, Gabriel, es que Rafael juega en un equipo muy diferente al que juega Luis Díaz. El único que triunfó y ganó algo fue Rafael Santos Borré".