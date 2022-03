El volante alemán Ilkay Gündogan, clave en el Manchester City de Pep Guardiola, estalló por lo molesto que es la marca de Yerry Mina en la Premier League. El colombiano hace parte del Everton, pero actualmente se recupera de una molestia muscular y se espera verlo pronto nuevamente en las canchas.

En diálogo con Sport Bild, Ilkay Gündogan hizo referencia al trabajo de Yerry Mina en una defensa de Everton que lo necesita más que nunca. En el último juego, ante Manchester City, los centrales Mason Holgate y Michael Keane cometieron un grave error y el que parecía un empate para la historia, terminó en derrota.

Así fue como le quedó la pelota a Phil Foden, quien aprovechó el error y puso el 1-0 definitivo. Ilkay Gündogan fue titular y salió sustituido al minuto 77 por el volante argelino Riyad Mahrez. El gran ausente, fue Yerry Mina, quien también hace parte de la Selección Colombia. El alemán disparó por el modo de jugar de 'El Panita'.

"Recuerdo a Yerry Mina del Everton, un duro central colombiano. Le gusta usar las manos en un duelo, te rasguña o te pellizca en la espalda cuando el árbitro no está mirando. Lo he visto hacerlo una o dos veces. Pero no lo hace de una manera sucia. Incluso te sonríe en la cara de una manera amistosa, lo que lo hace simpático y divertido. No sabía cómo pellizcar la espalda antes", dijo Ilkay Gúndogan en Sport Bild.