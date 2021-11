El defensa Dávinson Sánchez no es titular en Tottenham, pero parece que puede tener una gran oportunidad para recuperarla y hacerse inamovible.

El defensa Dávinson Sánchez, habitual en las convocatorias de la Selección Colombia, no es titular en el Tottenham de la Premier League, pero parece que puede tener una gran oportunidad para recuperarla y hacerse inamovible. Está ante la opción de convertirse en el baluarte clave del club de Londres en zona defensiva.

No ha sido una temporada fácil para Dávinson Sánchez, en la Selección Colombia perdió la titularidad y parece que Yerry Mina junto a Carlos Cuesta se perfilan para la titular en 2022. En noviembre, ante Paraguay y Brasil, estuvo en el once inicial debido a que los dos citados en este párrafo sufrieron molestias musculares y no viajaron.

Pese a jugar los dos partidos de Colombia desde el pitazo inicial, no convenció del todo. Ante Paraguay en Barranquilla, cometipo gran error de no medir la pelota para rechazar y dejó el balón servido para que Miguel Almirón rematara y estrellara el balón en el palo. Llega a Inglaterra con la firme idea de mejorar.

Tras los viajes de los jugadores desde sus selecciones a Tottenham, se conoció que el defensa argentino Cristian Romero sufre molestias musculares yestará de baja por algunos partidos, lo que perfila a Dávinson Sánchez como titular para ocupar ese puesto en la línea de cuatro. Cabe recordar que los 'Spurs' ya cuentan con Antonio Conte como DT.

Ante Conte, campeón con Inter de Milán, tendrá la oportunidad de mostrarse. Romero sufrió un duro golpe en el partido contra Brasil, en la segunda parte del juego que finalizó 0-0 en San Juan. Ya se hicieron las pruebas médicas y aún se desconoce cuánto tiempo estará fuera de las canchas. Lo Celso también llegó tocado a Londres.