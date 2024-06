Luego, Rodrigo De Paul remató desde fuera del área con pisotón incluido a Gabriel Suazo. El futbolista argentina no midió y se lanzó para rematar, pero se llevó por delante a Suazo.

Uno de los hechos que encendió la polémica fue el codazo de Cristian Romero a Víctor Dávila apenas comenzando el partido. Dentro del área, daba entender que era penalti, pero el encuentro Chile vs. Argentina siguió con normalidad y no se marcó penal.

“Ojalá no le toque a Colombia enfrentar a ArgenFifa en esta Copa América porqué a este paso, le dan un gol de ventaja a Argentina en el tiempo de descanso”, dice uno de los usuarios en la red social X.

Había dudas por el penalti no pitado a Chile o el correctivo disciplinario para Rodrigo De Paul luego del pisotón a Gabriel Suazo. Todo esto lanzó la fuerte crítica y el apodo que es viral en las redes sociales: “Argenfifa”, es como le dicen a la Selección tras el 1-0 contra los chilenos.

Este gol le fue suficiente a Argentina para quedarse con la victoria y clasificar a cuartos de final de la Copa América 2024. Más allá de los tres puntos, hubo algunas jugadas puntuales que también detonaron la polémica y el nuevo apodo de la Selección de Lionel Messi. Los dirigidos por Ricardo Gareca hicieron un juego intenso, pero no les alcanzó para al menos soportar el empate.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.