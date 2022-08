El jugador de Liverpool no se guardó nada, habló claro y le mandó un mensaje al volante colombiano Luis Díaz. Las palabras caen a solo días de que comience una nueva temporada de la Premier League, donde ambos esperan triunfar bajo la disciplina de Jürgen Klopp.

Actualmente, Luis Díaz se centra para ser habitual en la titular, cuenta con el respaldo del entrenador en el tridente junto a Mohamed Salah y Darwin Nuñez, que apunta a ser uno de los mejores del planeta. El colombiano aguarda por poder conquistar dos de los mejores títulos de la temporada.

La mente está a tope rumbo a la Premier League y a la Champions, donde anhela ser figura y seguir haciendo historia. En medio de la inspiración para Lucho, aparecen las palabras del brasileño Roberto Firmino, quien pese a los rumores de salida, se mentaliza en darlo todo y luchar por la titular.

"Me siento agradecido por la temporada pasada. No quiero restarle importancia a la consecución de los dos trofeos, pero perseguíamos los cuatro y lamentablemente no fue así. Quién sabe esta temporada, iremos por los cuatro trofeos de nuevo, pero se trata de ir paso a paso, trabajar muy duro para llegar. Por supuesto que es posible y nuestro objetivo es ganar los cuatro trofeos", dijo Roberto Firmino a la web oficial del club rojo.