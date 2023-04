Real Madrid enfrentó con condición de visitante al Real Betis por la jornada 25 de la Liga F de España, duelo que el cuadro 'blanco' ganó por 1-3, y en el que muchos quedaron sorprendidos por no ver en las once inicialistas a la colombiana Linda Caicedo, que a pesar de no ser titular, se hizo sentir en el compromiso cuando ingresó.

La vallecaucana entró al minuto 56, cuando el partido estaba igualado 0-0, pero al 61' el Betis pegó primero en el marcador y se fue en ventaja con una anotación de Rinsola Babajide, pero las de Madrid no sentirían el golpe de la anotación que recibieron, y por medio de Caroline Weir, convertiría el 1-1 que las metía nuevamente al juego.

Pero al 83' aparecería la 'magia' de Linda, que con su velocidad pudo desequilibrar por la banda derecha, para después tirar un gran centro que terminó en el gol de Caroline Moller para marcar el 1-2 con el que las 'merengues' se ponían en ventaja y encaminaban el triunfo, que terminaron de sentenciar al 89 con la anotación de penal de Olga Carmona.

Esta es la primera asistencia de Caicedo en la Liga F de España, con la que se espera siga sumando confianza y pueda de a poco ir metiéndose en el once titular, que es lo que esperan los hinchas del Real Madrid, ya que la colombiana es una de las grandes figuras del cuadro capitalino.

Aquí el video de la asistencia de lujo de Linda Caicedo: