Luis Fernando Muriel es uno de los jugadores colombianos que más se ha podido mantener en Europa en los últimos años. Su buen momento lo llevaron a jugar con la Selección Colombia en los tiempos donde el combinado nacional era protagonista, aunque ha venido bajando y las críticas han sido una constante, se siente bien y con confianza.

"Siempre he sentido una gran confianza: en Bérgamo me siento bienvenido, la gente me hace feliz. Entonces es normal escuchar algunos gritos, ya que no me he expresado lo mejor posible, pero no puedo pensar mucho en ello”, expresó Muriel, en entrevista con L’Eco di Bérgamo.

“Duván Zapata y yo haremos todo lo posible para ayudar al equipo, con actuaciones y goles. El objetivo es ayudar al Atalanta a lograr sus metas más altas, posiblemente anotando goles decisivos. Intentamos darnos tranquilidad mutuamente, quitándonos la presión”.

Últimamente, no ha sido tenido en cuenta por la Selección Colombia, pero asegura que se siente en el mejor momento de su carrera:Sobre su compatriota y compañero de equipo,quien es uno de los goleadores históricos del club y delantero de la ‘tricolor’