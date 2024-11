El reconocido periodista Javier Hernández Bonnet se ha consolidado como la voz de la Selección Colombia en los hogares colombianos. No es un secreto que bajo su dirección ha catapultado al Gol Caracol como el producto insignia para seguir las transmisiones del equipo colombiano en diferentes torneos. El rating en cada jornada lo demuestra. Su análisis es prácticamente obligado en el país y parece que un partido de la ‘Tricolor’ sin la presencia del comunicador, no es lo mismo.

Junto a Javier Hernández Bonnet, han pasado reconocidos entrenadores en Sudamérica, como Gustavo Alfaro o Rafael Dudamel. Además de narradores como Javier Fernández (El Cantante del Gol) o Carlos Alberto Morales. El proceso de José Pékerman en la Mayores, con clasificación a dos Mundiales consecutivos (Brasil 2014 y Rusia 2018), perfeccionó su audiencia y pudo contagiar a los hogares del país con los triunfos de la ‘Tricolor’.

Así como Javier Hernández Bonnet ha guiado el producto del Canal Caracol a todos los hogares de Colombia, los memes en su contra no han faltado en las redes sociales. El apodo de ‘Refisal’ es el más conocido, mismo al que no le hace el quite y da la cara para descifrar sus orígenes y las reacciones cuando lo escucha o lo ve.

Sobre este apodo, Javier Hernández Bonnet habló con el periodista Juan David Laverde en Noticias Caracol. Dio detalles de cómo surgió el “Refisal” desde una bodega política y las primeras reacciones que tuvo cuando lo empezó a ver en las redes sociales, en su punto más alto en Brasil 2014. Más allá de los detractores, el comunicador deportivo sigue al frente de los productos deportivos del canal y se consolida como la voz oficial de la Selección Colombia. Lanzó un libro: ‘Lo jugué, lo soñé, lo gané’.

Javier Hernández Bonnet y su primera reacción cuando vio el meme de “Refisal”

“Eso empieza desde 2010, cuando aspiré al Senado. Tuve cercanías con una persona que dijo iba a ayudarme. Me llevó por allá a la (Calle) 85, en un segundo piso. Mesa principal y un montón de muchachos frente al computador. Me preguntó, ¿A quién le vamos a dar palo? ¿Quién es su enemigo? Ahí dije que esto no es lo mío. Empezamos a tener diferencias, cuando ya viene esa oleada, que tiene su punto fulminante en Brasil 2014”, dijo Hernández Bonnet.

“Al principio me sorprendió, pero he tenido como filosofía que si uno vive de analizar y juzgar a los demás, pues tiene que aguantarse de que lo juzguen, así sea de esa forma. Sigo pensando que soy un producto, que hago parte del producto más grande que tiene la televisión colombiana, que es el Gol Caracol”, agregó el periodista deportivo.

