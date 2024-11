La Selección Colombia, al borde del abismo tras dura derrota ante Ecuador en Barranquilla

La Selección Colombia no pudo ante una aguerrida Selección Ecuador, que con 10 hombres, aguantó el 1-0.

La Selección Colombia no pudo ante una aguerrida Selección Ecuador, que con 10 hombres, aguantó el 1-0 y se llevó un verdadero botín de la ciudad de Barranquilla. El equipo ecuatoriano fue imponente y en la segunda parte aguantó en la zona defensiva en medio del desespero del equipo colombiano.

Al minuto siete, la Selección Colombia se equivocó en un saque de banda. Mal control, Richard Ríos regaló la pelota a Enner Valencia, quien aceleró desde la mitad de cancha. El ofensivo se sacó a cinco rivales, mantuvo la línea hasta que mandó la mortal diagonal hacia adentro y remató al segundo palo para el 1-0 parcial en el Metropolitano.

Esa jugada fue más que suficiente para que la Selección Ecuador pudiera irse adelante en el marcador. La expulsión de Piero Hincapié no fue impedimento para que los ecuatorianos dieran un recital defensivo, dejando sin espacios a los colombianos, que fallaron muchas situaciones de gol.

Por otra parte, la Selección Colombia no tuvo reacción y no aprovechó el jugador que tenía de ventaja en la cancha. Ni por las bandas, ni por el interior se pudo empatar. Los cambios de Néstor Lorenzo no dieron efecto y la cantidad de balones filtrados de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, eran rechazados por la defensa rival y mal definido por los delanteros colombianos.

Posición en la tabla de posiciones y próximos rivales de la Selección Colombia

De esta manera, Ecuador iguala el puntaje de la Selección Colombia en la tabla de posiciones y por diferencia de gol, le supera (19 puntos). Teniendo en cuenta que los ecuatorianos comenzaron -3 en las Eliminatorias por la sanción tras el caso de Byron Castillo.

Duro panorama para el ‘Tricolor’, pues se lleva 0 puntos de seis posibles en esta doble jornada de fase clasificatoria, lo que resulta sorpresivo tras el buen nivel mostrado en meses pasados. Además, que cedió terreno con rivales directos, que ya lo dejaron atrás en la tabla.

Por su parte, en marzo de 2025, la Selección Colombia está obligada a levantar cabeza contra Brasil de visitante y luego se verá las caras con una Selección Paraguay en mejora constante y que llegará a Barranquilla con ganas de destruir a otro rival directo en la tabla de posiciones.

