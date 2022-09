James Rodríguez es uno de los principales personajes del mercado de pases de Europa, debido a la posibilidad de convertirse en nuevo jugador del Valencia de España, pero en medio de un posible fichaje, salen a relucir críticas al futbolista.

El entrenador, Jorge Luis Pinto, se refirió al mediocampista del Al Rayyan, del cual aseguró le duele la situación que está viviendo, pero le cuestionó que no se entrene con dedicación,

"Me duele por lo que le está pasando a James, venirse de allá de donde yo sé que gana es una cantidad inmensa de sacrificio, pero si quiere competir tiene que empezar a entrenar porque él no entrena, él no entrena con dedicación, con amor y uno al fútbol tiene que quererlo siempre", afirmó Pinto, en una entrevista para el programa 'Vbar' de la emisora Caracol Radio.

Finalmente, Jorge Luis afirmó que le '10' debe cambiar muchas cosas de su vida para poder regresar a la alta competencia.

