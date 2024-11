Atlético Nacional pasa por un gran momento a nivel de juego y resultados en el Fútbol Colombiano. El combinado es finalista de la Copa Colombia y ya lidera su grupo de los cuadrangulares tras la goleada 5-0 sobre Independiente Santa Fe, sin embargo, no todo es felicidad. Alfredo Morelos advirtió a Millonarios, Santa Fe y Pasto con polémica frase luego de las sanciones recibidas en los últimos días.

Publicidad

Publicidad

Para el conjunto ‘verdolaga’ no ha sido fácil recibir los diferentes castigos por parte de la Dimayor y la Inspección de Policía de Medellín. Edwin Cardona y el entrenador Efraín Juárez fueron sancionados en diferentes partidos por motivos distintos, pero ambos por razones insólitas, despertando la molestia de los hinchas del fútbol.

ver también El gesto de Efraín Juárez tras ser expulsado que lo expone a una nueva sanción

Alfredo Morelos advirtió a Millonarios, Santa Fe y Pasto con polémica frase

Luego de conocerse las dos fechas de sanción a Edwin Cardona por besar el escudo mirando hacia la tribuna de Independiente Medellín y el castigo a Efraín Juárez de tres años sin entrar al estadio Atanasio Girardot por la celebración del primer gol frente a Independiente Santa Fe, varios jugadores se pronunciaron.

Alfredo Morelos fue uno de ellos. El delantero de Atlético Nacional, cansado de las sanciones que les han impuesto, les envió un mensaje a sus rivales de grupo, Millonarios, Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto.

Publicidad

Publicidad

En plena zona mixta, Morelos dijo refiriéndose al tema: “todo lo que estamos viviendo ahorita es normal para mí. Yo como delantero, que he marcado muchos goles, he celebrado de mil maneras. Uno como jugador si marca, celebra. Si el otro equipo no quiere que nosotros celebremos, que no se dejen hacer gol”.

Por ahora, Atlético Nacional, que lidera el grupo con tres puntos y +5 en la diferencia de gol, se prepara para enfrentar a Deportivo Pasto el fin de semana y luego a Millonarios en el estadio El Campín.

Publicidad