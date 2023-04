Crece más la polémica en el fútbol español por las recientes declaraciones que ha entregado Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona. El exfutbolista e ídolo blaugrana está en el centro de la crítica de la prensa y los fanáticos del fútbol español por dar a entender que su equipo se ve afectado "por jugar bajo el sol". Además de los dardos que recibió, desató un montón de burlas y bromas en las redes sociales.

+ "No estamos acostumbrados a jugar con sol": Xavi Hernández

A pesar de la enorme ola de críticas que ha recibido en los últimos días, Xavi Hernández decidió insistir en el tema en la rueda de prensa que ofreció previo al partido ante Atlético de Madrid. "¿Qué queréis saber, si me molesta el sol? Sí, me molesta el sol y no voy a cambiar de opinión... Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo, si no luego nos preguntamos por qué los niños se desconectan del fútbol. Me da igual que me hagan 200.000 memes más", argumentó.

(VIDEO) "Sí, me molesta el sol y no voy a cambiar de opinión": Xavi Hernández

Para argumentarse, decidió apoyarse en ejemplos de lo que sucede en otros deportes cuando las condiciones de la superficie donde se compite no está en condiciones: "Desde mi posición creo que tenemos que insistir en esto. En el golf, si no está el césped bien, no se juega. En el tenis, si llueve se para. En el baloncesto, si se cae Lebron James, pasa el de la mopa (trapeador). Y yo puedo meter el campo con charcos, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia eso? No me voy a callar", expresó el DT del Barcelona.

Como era de esperar, esta nueva intervención de Xavi Hernández sobre el sol y el estado del césped de algunos estadios en España volvió a desatar un nuevo capítulo viral de críticas en las redes sociales.